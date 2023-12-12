В Москве после поножовщины в баре пострадали двое

Инцидент произошел в ночь на вторник, 12 декабря, в баре «Коньяк» на востоке Москвы.

В Москве после поножовщины в баре пострадали двое. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

Инцидент произошел в ночь на вторник, 12 декабря, в баре «Коньяк» на востоке Москвы, около 3:00.

В заведении оставались пять человек. Во время совместного распития алкоголя они поссорились. Мужчины пытались успокоить собутыльника. Однако после он схватил с барной стойки нож и попытался догнать оппонента. В итоге его остановили. Потом мужчина исчез из поля зрения камеры.

«Двое пострадали. Их госпитализировали с порезами рук», — рассказал источник телеканала.

Он добавил, что нападавший успел скрыться до приезда полицейских. Его ищут. Отмечается, что посетители бара видели его в первый раз и знали только его имя.