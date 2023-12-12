В Москве нашли тело бывшего генерального консула РФ в Иране

В Москве нашли тело бывшего генерального консула РФ в Иране Константина Алексеева. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, тело дипломата обнаружила его супруга в доме по улице Веерная. Полиция устанавливает причину смерти Алексеева.

Константин Алексеев работал генконсулом РФ в городе Решт в Иране с 2015 по 2019-й годы. До этого он занимал должность советника-посланника Посольства РФ в Иране и работал во Втором департаменте Азии МИД России.