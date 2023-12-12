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В минздраве Рязанской области объяснили поломку флюорографического аппарата в поликлинике ГКБ № 11
О сложившейся ситуации рязанцы писали под постами губернатора Павла Малкова 6 декабря. Минздрав Рязанской области объяснил РЗН. Инфо, что поломка была устранена в тот же день, а всем пациентам провели рентгенологическое обследование органов грудной клетки на новых маломощных аппаратах.

Минздрав Рязанской области прокомментировал РЗН. Инфо поломку флюорографического аппарата в поликлинике больницы № 11.

О сложившейся ситуации рязанцы писали под постами губернатора Павла Малкова 6 декабря. Минздрав Рязанской области объяснил РЗН. Инфо, что поломка была устранена в тот же день, а всем пациентам провели рентгенологическое обследование органов грудной клетки на новых маломощных аппаратах.

«Аппарат старый с высокой нагрузкой, имеет право ломаться», — заключили в минздраве.

Помимо этого минздрав рассказал, что в 2024 году они запланировали покупку нового аппарата для ФЛГ по программе модернизации первичного звена здравоохранения.

Министр здравоохранения Александр Пшенников отметил на заседании правительства Рязанской области во вторник, 12 декабря, что флюорографический аппарат в 11 поликлинике установили в 2017 году, с помощью него выполнено более 16 тысяч исследований. Поломка 6 декабря случилась из-за сбоя программного обеспечения.