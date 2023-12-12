В Иркутске родители сбросили двоих детей с пятого этажа, чтобы спасти их от пожара, а сами погибли

Семейная пара ценой своей жизни спасла детей при пожаре в Иркутске, сбросив их с пятого этажа в руки соседей. Об этом пишет РЕН. ТВ со ссылкой на пресс-службу СК по региону.

Во время пожара в Иркутске родители сбросили своих детей четырех и семи лет из окна пятого этажа в руки соседей. Семейной паре спастись не удалось, в огне также погиб их девятилетний сын.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа в составе сотрудников полиции, криминалистов и следователей СК.

На текущий момент дети находятся в тяжелом состоянии в реанимации.

По предварительной информации, пожар случился из-за короткого замыкания электропроводки.