В Хакасии при лобовом столкновении двух легковушек погиб человек, еще пятеро пострадали

В Хакасии в селе Шира произошло смертельное ДТП. Жертвой столкновения стала пассажирка одного из автомобилей, еще пятеро пострадали. Об этом пишет РЕН. ТВ со ссылкой на пресс-службу республиканской ГИБДД.

По данным ведомства, все случилось на Элеваторной улице.

Предварительно, водитель «Нивы», обгоняя другой автомобиль, выехал на встречку и столкнулся с ВАЗ-21099.

Водитель легковушки и еще один пассажир получили при столкновении несколько переломов и ушибов. Их госпитализировали санитарной авиацией.

Также пострадали водитель «Нивы» и две его пассажирки 1993 и 1979 годов рождения. У них тоже диагностированы множественные переломы.

К настоящему моменту стражи порядка выяснили, что мужчина, сидевший за рулем отечественного внедорожника, не имеет водительских прав. Он даже никогда не учился в автошколе.

В отношении него возбуждено уголовное дело.