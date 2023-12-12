В Хакасии при лобовом столкновении двух легковушек погиб человек, еще пятеро пострадали

В Хакасии в селе Шира произошло смертельное ДТП. Жертвой столкновения стала пассажирка одного из автомобилей, еще пятеро пострадали. Об этом пишет РЕН. ТВ со ссылкой на пресс-службу республиканской ГИБДД.
По данным ведомства, все случилось на Элеваторной улице.
Предварительно, водитель «Нивы», обгоняя другой автомобиль, выехал на встречку и столкнулся с ВАЗ-21099.
Водитель легковушки и еще один пассажир получили при столкновении несколько переломов и ушибов. Их госпитализировали санитарной авиацией.
Также пострадали водитель «Нивы» и две его пассажирки 1993 и 1979 годов рождения. У них тоже диагностированы множественные переломы.
К настоящему моменту стражи порядка выяснили, что мужчина, сидевший за рулем отечественного внедорожника, не имеет водительских прав. Он даже никогда не учился в автошколе.
В отношении него возбуждено уголовное дело.