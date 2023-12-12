В Госдуме ввели уголовное наказание за дискредитацию добровольцев Росгвардии

Также вводится наказание за публичное распространение ложной информации о таких формированиях и оказание содействия в исполнении решений других государств об уголовном преследовании добровольцев Росгвардии.

В Госдуме ввели уголовное наказание за дискредитацию добровольцев Росгвардии. Об этом сообщило ТАСС.

Также вводится наказание за публичное распространение ложной информации о таких формированиях и оказание содействия в исполнении решений других государств об уголовном преследовании добровольцев Росгвардии.

Напомним, Госдума ввела в первом чтении закон о добровольцах в Росгвардии и приняла в первом чтении закон об уголовной ответственности за дискредитацию ее добровольцев.