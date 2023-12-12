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В Госдуме рассказали, когда стабилизируются цены на яйца в России
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Надежда Школкина заявила, что цены на яйца в России стабилизируются после нового года, но вряд ли они вернутся на прежний уровень.

В Госдуме рассказали, когда стабилизируются цены на яйца в России. Об этом сообщила первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Надежда Школкина РИА Новости.

«На мой взгляд, цены на данную продукцию стабилизируются после нового года, но вряд ли вернутся на прежний уровень. И на это есть объективные причины, в том числе связанные с повышением всех видов затрат и увеличением ключевой ставки кредитования», — отметила депутат.

Она уточнила, что ажиотаж перед праздниками и сами новогодние выходные также влияют на цены.

«Вместе с тем, мы производим достаточный объем куриных яиц, способный удовлетворить потребности наших покупателей практически в полном объеме. Сегодня правительством принято решение о временном ввозе импортного яйца, что также поспособствует удовлетворению даже повышенного спроса на данную продукцию и, соответственно, нивелированию цен», — сказала Школкина.

Но, по ее мнению, это должна быть только временная мера, так как «наши производители вполне способны произвести куриное яйцо не только для полного самообеспечения, но и для поставок в дружественные страны».

Напомним, в России зафиксировали увеличение цен на ряд продуктов. Генпрокурор РФ поручил проверить законность повышения цен на куриные яйца.

Позже рязанцы пожаловались на пустые полки в отделе с яйцами в «Ашане».