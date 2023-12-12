В Госдуме предложили выдворять мигрантов и их детей за пренебрежение традициями России

Отмечается, что с идеей выступил депутат Александр Хинштейн. Так он прокомментировал задержание в Санкт-Петербурге двух подростков из Узбекистана, которые потушили Вечный огонь, забросав его снегом.

В Госдуме предложили выдворять мигрантов и их детей за пренебрежение традициями России. Об этом сообщили в Telegram-канале URA.RU.

Отмечается, что с идеей выступил депутат Александр Хинштейн. Так он прокомментировал задержание в Санкт-Петербурге двух подростков из Узбекистана, которые потушили Вечный огонь, забросав его снегом. Уточняется, что семью мигрантов пообещали выдворить.

«Странно, что в планы их родителей не входило простое объяснение законов и ценностных ориентиров страны, в которую они приехали. Тогда, в свою очередь, в планы нашей страны, не должно входить содержание и обслуживание людей, пренебрегающих традициями, устоями и, что самое важное, законами РФ», — заключил он.

Ранее Миронов заявил о необходимости выдворять из России родственников мигрантов-преступников