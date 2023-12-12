В Дагестане мужчина убил отца и спрятал его тело под сеном в сарае

Инцидент произошел вечером в субботу, 9 декабря, в селе Арабляр Курахского района.

В Дагестане мужчина убил отца и спрятал его тело под сеном в сарае. После он заявил о пропаже 59-летнего родителя, пишет сайт РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.

Инцидент произошел вечером в субботу, 9 декабря, в селе Арабляр Курахского района.

По словам 36-летнего мужчины, после работы он выпил вина. Затем он поругался с отцом и ударил его несколько раз. 59-летний мужчина погиб. Тело убитого родителя мужчина спрятал в сарай. Родственникам же он сказал, что отец пропал.

«После заявления в полицию обман был раскрыт, а подозреваемый доставлен в отдел», — уточнили в МВД.

После того, как полицейские опросили свидетелей и проверили придомовую территорию, они нашли в сарае тело пожилого мужчины с травмами и гематомами.