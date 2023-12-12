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В Белом доме рассказали об исчерпании средств для помощи Украине
В Белом доме рассказали, что США планируют выделить Украине два пакета военной помощи до конца года. После этого средства для помощи будут исчерпаны.

В Белом доме рассказали об исчерпании средств для помощи Украине. Об этом пишет ТАСС.

По данным издания, в Белом доме рассказали, что США планируют выделить Украине два пакета военной помощи до конца года. После этого средства для помощи будут исчерпаны.

Ранее США выделили Украине новый пакет военной помощи на 175 миллионов долларов.