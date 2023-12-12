В Башкирии произошла смертельная авария с участием автобуса
В Башкирии произошла смертельная авария с участием автобуса. Об этом
Инцидент произошел во вторник, 12 декабря, на улице Дюртюлинской в Нефтекамске. Столкнулись «Лада Веста» под управлением 34-летней женщины и автобус НефАЗ.
Выяснилось, что пассажирский транспорт двигался по маршруту «Нефтекамск-Ташкиново». В салоне находились 20 человек.
В результате ДТП водитель «Лады» скончалась до приезда скорой помощи от полученных от травм. Два пассажира автобуса обратились за медпомощью.
На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и другие экстренные службы.
Фото: МВД по Республике Башкортостан