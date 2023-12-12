В Башкирии произошла смертельная авария с участием автобуса

В Башкирии произошла смертельная авария с участием автобуса. Об этом сообщила пресс-служба МВД по республике.

Инцидент произошел во вторник, 12 декабря, на улице Дюртюлинской в Нефтекамске. Столкнулись «Лада Веста» под управлением 34-летней женщины и автобус НефАЗ.

Выяснилось, что пассажирский транспорт двигался по маршруту «Нефтекамск-Ташкиново». В салоне находились 20 человек.

В результате ДТП водитель «Лады» скончалась до приезда скорой помощи от полученных от травм. Два пассажира автобуса обратились за медпомощью.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и другие экстренные службы.

Фото: МВД по Республике Башкортостан