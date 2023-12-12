Умер советский режиссер, снявший фильм про Чернобыль

Игорь Кобрин умер в воскресенье, 10 декабря.

Умер режиссер Игорь Кобрин. Об этом сообщила « Российская газета ».

Режиссер родился в 1951 году во Львове. С 1982 год он работал на студии «Укртелефильм». На его счету более дюжины лент. Среди них — мини-сериал «Чернобыль: Два цвета времени», детская картина «Чудеса в Гарбузянах», «Мария» и другие. Он был лауреатом международных кинофестивалей в Чикаго и Хьюстоне (США), в Югославии, национальных премий.

Игорь Кобрин умер в воскресенье, 10 декабря.