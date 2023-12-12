Умер призер Олимпиады 1984 года саночник Евгений Белоусов

Мужчине был 61 год.

Умер серебряный призер Олимпиады 1984 года саночник Евгений Белоусов. Об этом сообщила пресс-служба Федерации санного спорта России.

Мужчине был 61 год. Причины смерти не уточняются.

В период спортивной карьеры Белоусов представлял общество «Буревестник». Спортсмен выступал в двухместных санях вместе с Александром Беляковым.

На Олимпиаде 1984 года в Сараеве спортсмены заняли второе место, уступив представителям ФРГ Хансу Штангассингеру и Францу Вембахеру. Кроме того, Белоусов был бронзовым призером чемпионата мира 1989 года, чемпионом Европы 1986 года.

Фото: пресс-служба Федерации санного спорта России