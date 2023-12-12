Умер призер Олимпиады 1984 года саночник Евгений Белоусов
Мужчине был 61 год.
Умер серебряный призер Олимпиады 1984 года саночник Евгений Белоусов. Об этом
Мужчине был 61 год. Причины смерти не уточняются.
В период спортивной карьеры Белоусов представлял общество «Буревестник». Спортсмен выступал в двухместных санях вместе с Александром Беляковым.
На Олимпиаде 1984 года в Сараеве спортсмены заняли второе место, уступив представителям ФРГ Хансу Штангассингеру и Францу Вембахеру. Кроме того, Белоусов был бронзовым призером чемпионата мира 1989 года, чемпионом Европы 1986 года.
Фото: пресс-служба Федерации санного спорта России