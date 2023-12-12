Tele2 повысит цены на тарифы на 10%

Абонентам начали приходить сообщения о повышении цен на тарифы после Нового года. Рост цен на услуги превысит 10%.

Tele2 повысит цены на тарифы на 10%. Об этом пишет газета «Ведомости».

В сообщении рассказали, что абонентам начали приходить сообщения о повышении цен на тарифы после Нового года. Рост цен на услуги превысит 10%.

«Мы хотим честно предупредить: со 2 января 2024 ежемесячная плата за услуги связи с учетом индивидуальной скидки увеличится на 65 руб. в месяц. Изменения применятся в день очередного списания средств», — говорится в сообщении оператора.

Отмечается, что ФАС начала анализ повышения по представленным оператором данным.