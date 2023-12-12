Суд обязал администрацию Шиловского района выплатить почти три миллиона рублей за использование чужого дизайн-проекта

Суд обязал администрацию Шиловского района выплатить почти три миллиона рублей за использование чужого дизайн-проекта. Об этом сообщает пресс-служба Арбитражного суда.

ООО «Мемориал-Сервис» подало заявление в суд на администрацию Шиловского района о взыскании компенсации за нарушение авторских прав на произведение архитектуры в сумме 2 832 024 рублей.

Установлено, что компания является правообладателем эскиза мемориального комплекса «Воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941-1945г.г.); Воинам — интернационалистам; Воинам, погибшим в локальных конфликтах; Ликвидаторам последствий аварии на Чернобыльской АЭС».

Данный дизайн-проект мемориального сооружения был представлен для проведения голосования по вопросу выбора территорий для благоустройства в 2020 году в рамках государственной программы «Формирование комфортной городской среды».

На основании него были подготовлены рабочие чертежи и сметная документация для строительства единого архитектурного сооружения мемориального комплекса. При выполнении работ истцу стало известно, что в ходе строительства Мемориального комплекса в рабочем поселке Шилово был использован дизайн-проект, предложенный ООО «Мемориал-сервис».

При этом ответчик не заключил договор на передачу авторских прав на дизайн-проект мемориального комплекса.

Суд удовлетворил требования ООО «Мемориал-Сервис» в полном объеме.