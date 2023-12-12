Страны Запада расширили список антироссийских санкций. Об этом сообщило РИА Новости.
По слова агентства, США ввели санкции против более чем 200 компаний. Также в списке оказались 23 физических лица и три морских судна.
Отмечается, что под санкции попали компании из России, Китая, Турции, ОАЭ, Великобритании и Мальдивских островов, представляющие промышленный, финансовый, горнодобывающий, девелоперский сектора, а также СМИ.
Среди них Пермский пороховой завод, Энгельсское приборостроительное объединение «Сигнал», Чукотская горно-геологическая компания, Ижевский электромеханический завод «Купол», АО «Камчатское золото», Казанский завод компрессорного машиностроения, Новосибирский патронный завод, Научно-производственное объединение «Полет», АО «Тулаточмаш», «Беринг Металс», 7ТВ Медиа группа, ООО «Киевская площадь», «Восток золото».
Кроме того, санкции введены против трех судов с российским флагом — «Аркадий Черышев», «Капитан Якубович» и «Мария».
Также Канада расширила список, включив в него 30 физлиц. Уточняется, что попавшие под санкции баллотировались на недавних выборах в Херсонской области, в том числе в местную думу.
Ранее Великобритания ввела новые санкции против 46 российских физических и юридических лиц. США во вторник, 5 декабря, также расширили антироссийские и антибелорусские санкции.