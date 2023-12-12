Страны Запада расширили список антироссийских санкций

США ввели санкции против более чем 200 компаний и 23 физлиц. Канада расширила список, включив в него 30 физлиц.

Страны Запада расширили список антироссийских санкций. Об этом сообщило РИА Новости.

По слова агентства, США ввели санкции против более чем 200 компаний. Также в списке оказались 23 физических лица и три морских судна.

Отмечается, что под санкции попали компании из России, Китая, Турции, ОАЭ, Великобритании и Мальдивских островов, представляющие промышленный, финансовый, горнодобывающий, девелоперский сектора, а также СМИ.

Среди них Пермский пороховой завод, Энгельсское приборостроительное объединение «Сигнал», Чукотская горно-геологическая компания, Ижевский электромеханический завод «Купол», АО «Камчатское золото», Казанский завод компрессорного машиностроения, Новосибирский патронный завод, Научно-производственное объединение «Полет», АО «Тулаточмаш», «Беринг Металс», 7ТВ Медиа группа, ООО «Киевская площадь», «Восток золото».

Кроме того, санкции введены против трех судов с российским флагом — «Аркадий Черышев», «Капитан Якубович» и «Мария».

Также Канада расширила список, включив в него 30 физлиц. Уточняется, что попавшие под санкции баллотировались на недавних выборах в Херсонской области, в том числе в местную думу.

Ранее Великобритания ввела новые санкции против 46 российских физических и юридических лиц. США во вторник, 5 декабря, также расширили антироссийские и антибелорусские санкции.