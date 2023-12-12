Рязанские полицейские задержали жителя Калуги за серию краж

Рязанские полицейские задержали жителя Калуги за серию краж денег из супермаркетов. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

В полицию обратился сотрудник супермаркета и сообщил, что из служебного кабинета магазина пропали 35 тысяч рублей. Он рассказал, что в магазин пришел мужчина, который представился сотрудником организации, контролирующей службу охраны и сигнализацию. Его провели в служебный кабинет.

«Проверяющий» попросил принести ему документацию. Когда же работник магазина с документами вернулся в кабинет, то там никого не было. После визита из ящика стола в кабинете пропали деньги.

Оперативники уголовного розыска опросили работников магазина и составили описание внешности вора.

К краже оказался причастен 24-летний житель Калуги. Ранее его неоднократно судили за воровство и грабеж.

Полицейские установили, что по аналогичной схеме были совершены кражи в нескольких регионах страны.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.