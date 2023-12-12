Рязанская облдума заключила соглашение о сотрудничестве с обществом «Знание»

В понедельник, 11 декабря, на заседании Совета регионального парламента заключено соглашение о сотрудничестве между Рязанской областной Думой и региональным отделением Общероссийской просветительской организации «Российское общество «Знание».

Подписи под документом поставили председатель облдумы Аркадий Фомин и председатель регионального отделения общества Андрей Кашаев.

Соглашение подразумевает, что парламент совместно со «Знанием» будут работать над совершенствованием регионального законодательства и повышением уровня знаний научного, образовательного и культурного уровня жителей области.

Председатель областной Думы Аркадий Фомин отметил, что в регионе многое делается для развития просветительского движения. В октябре текущего года о совместной деятельности в этом направлении договорились губернатор Павел Малков и заместитель генерального директора общества «Знание» Георгий Будный.

Фомин сообщил, что сейчас в облдуме создается информационно-просветительский парламентский центр, где будут использоваться мультимедийные технологии, и выразил уверенность в том, что региональное общество «Знание» сможет оказать содействие в создании центра.

Андрей Кашаев в свою очередь рассказал о том, что на данный момент «Знание» — основная просветительская организация страны, в которой работают лекторы-эксперты, успешно зарекомендовавшие себя на других площадках.

Также документ предусматривает активное внедрение в практику просветительской деятельности современных методов, в том числе развитие интерактивных и дистанционных форм обучения.