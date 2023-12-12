Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 13
-9°
Чтв, 14
-7°
Птн, 15
-1°
ЦБ USD 90.22 -0.76 13/12
ЦБ EUR 97.4 -0.68 13/12
Нал. USD 90.4 / 91.1 12/12 15:30
Нал. EUR 90.4 / 91.1 12/12 15:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Проблема в равнодушии. Областной прокурор о помощи и поддержке инвалид...
Накануне Международного Дня инвалидов прокурор Рязанско...
3 декабря 13:55
6 959
Ректор РГРТУ Михаил Чиркин: информационные технологии — далеко не толь...
В воскресенье, 19 ноября, в Рязанском государственном р...
21 ноября 12:38
13 996
Рязанский врач-сурдолог рассказал, можно ли оглохнуть из-за наушников
Врач-сурдолог ОКБ имени Семашко Любовь Кусакина рассказ...
20 ноября 11:37
14 213
Омерзительное рядом. Рязанцы продолжают жаловаться на едкие запахи
В середине октября в соцсетях от рязанцев пошла новая в...
14 ноября 14:47
16 777
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанский Кремль
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Интервью Павла Малкова
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Все спецпроекты →
Рязанская облдума заключила соглашение о сотрудничестве с обществом «Знание»

В понедельник, 11 декабря, на заседании Совета регионального парламента заключено соглашение о сотрудничестве между Рязанской областной Думой и региональным отделением Общероссийской просветительской организации «Российское общество «Знание».

Подписи под документом поставили председатель облдумы Аркадий Фомин и председатель регионального отделения общества Андрей Кашаев.

Соглашение подразумевает, что парламент совместно со «Знанием» будут работать над совершенствованием регионального законодательства и повышением уровня знаний научного, образовательного и культурного уровня жителей области.

Председатель областной Думы Аркадий Фомин отметил, что в регионе многое делается для развития просветительского движения. В октябре текущего года о совместной деятельности в этом направлении договорились губернатор Павел Малков и заместитель генерального директора общества «Знание» Георгий Будный.

Фомин сообщил, что сейчас в облдуме создается информационно-просветительский парламентский центр, где будут использоваться мультимедийные технологии, и выразил уверенность в том, что региональное общество «Знание» сможет оказать содействие в создании центра.

Андрей Кашаев в свою очередь рассказал о том, что на данный момент «Знание» — основная просветительская организация страны, в которой работают лекторы-эксперты, успешно зарекомендовавшие себя на других площадках.

Также документ предусматривает активное внедрение в практику просветительской деятельности современных методов, в том числе развитие интерактивных и дистанционных форм обучения.