Рязанская ГИБДД вновь обратилась к жителям из-за сложной погоды

Отмечается, что во вторник, 12 декабря, в Рязанской области ожидается снег, местами метель, гололедица, снежные заносы.

Рязанская ГИБДД вновь обратилась к рязанцам из-за сложной погоды. Соответствующий пост появился в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что во вторник, 12 декабря, в Рязанской области ожидается снег, местами метель. Гололедица, снежные заносы.

«Госавтоинспекция Рязанской области призывает водителей и пешеходов быть предельно внимательными и осторожными, особенно в темное время суток», — отмечает пресс-служба.