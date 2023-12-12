Рязанец пожаловался на неуборку снега на дороге в Песочне

Речь идет об участке от дома № 18 корпус 6 до дома № 18 корпус 10 по улице Зубковой.

Рязанец пожаловался на неуборку снега на дороге в Песочне. Публикация появилась в группе «Подслушано в Рязани».

Речь идет об участке от дома № 18 корпус 6 до дома № 18 корпус 10 по улице Зубковой.

«Нет слов, одни слюни и все матом», — указано в публикации. На видео мужчина обращался к мэру города Виталию Артемову. Он указал на то, что, по его мнению, дорожные знаки находились не в том месте. Также он отметил, что мэрия указывает, что снег не убирают из-за якобы присутствующих машин.