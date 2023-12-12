Рязанцев предупредили о метели
По данным синоптиков, непогода сохранится до конца суток 12 декабря, ночью и днем 13 декабря.
Рязанцев предупредили о метели. Об этом сообщило региональное управление МЧС.
По информации синоптиков, на территории области сохранится усиление юго-восточного ветра порывами до 12-17 м/c, снег (местами сильный), местами метель. Видимость ухудшится до 500-1000. На дорогах гололедица. Местами снежные заносы.
Непогода сохранится до конца суток 12 декабря, ночью и днем 13 декабря.