Рязанцам назвали самые высокооплачиваемые вакансии декабря

Больше всего готовы платить менеджеру по продаже логистических услуг. Компания предлагает зарплату от 112 тысяч рублей. На втором месте — вакансия ведущего инженера-конструктора с зарплатой до 150 тысяч. Успешный кандидат должен иметь высшее техническое образование. Следом идет технолог швейного производства. Компания обещает бесплатные обеды, индексацию зарплаты и жилье иногородним.

Рязанцам назвали самые высокооплачиваемые вакансии декабря. Данными исследования поделился сервис SuperJob.

В Рязани больше всего готовы платить менеджеру по продаже логистических услуг. Компания предлагает зарплату от 112 тысяч рублей.

На втором месте — вакансия ведущего инженера-конструктора с зарплатой до 150 тысяч. Успешный кандидат должен иметь высшее техническое образование.

Следом идет технолог швейного производства. Компания обещает бесплатные обеды, индексацию зарплаты и жилье иногородним.

В рейтинг также вошли главный инженер и наладчик станков и манипуляторов с зарплатами от 100 тысяч.