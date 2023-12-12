Российские компании, нанимающие демобилизовавшихся участников СВО, смогут получить статус социальных предприятий

Речь идет о представителях малого и среднего бизнеса. Для получения специальной господдержки они должны выполнить ряд условий, в том числе трудоустраивать социально уязвимые категории граждан. К этой категории теперь относятся и проходившие службу в зоне спецоперации.

Российские компании, нанимающие демобилизовавшихся участников СВО, смогут получить статус социальных предприятий. Соответствующий указ подписал Владимир Путин.

Речь идет о представителях малого и среднего бизнеса. Для получения специальной господдержки они должны выполнить ряд условий, в том числе трудоустраивать социально уязвимые категории граждан. К этой категории теперь относятся и проходившие службу в зоне спецоперации.

Перечень дополняется и другими категориями. В частности, это ветераны ФСБ, отражавшие вооруженное вторжение или вооруженную провокацию на государственной границе и в приграничных регионах, и бойцы в составе добровольческих формирований.