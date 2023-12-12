Путин подписал закон об УДО для матерей с детьми до четырех лет

Путин подписал федеральный закон, позволяющий применять механизм условно-досрочного освобождения для женщин, осужденных за преступления небольшой тяжести, имеющих ребенка в возрасте до четырех лет, а не трех.

Путин подписал закон, позволяющий применять механизм условно-досрочного освобождения для женщин, осужденных за преступления небольшой тяжести с детьми в возрасте до четырех лет. Соответствующий документ опубликовали на сайте официального опубликования правовых актов.

Согласно прежним нормам, условно-досрочное освобождение применялось только после отбытия осужденной беременной женщиной или женщиной, имеющей ребенка в возрасте до трех лет, находящегося в доме ребенка исправительного учреждения, не менее одной четверти срока наказания, назначенного за преступление небольшой тяжести.

Новой редакцией закона устанавливается, что УДО может быть применено в отношении женщины с ребенком в возрасте до четырех лет.

Напомним, в Госдуме приняли законопроект о праве на УДО матерям с детьми до четырех лет.