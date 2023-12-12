Путин подписал соглашение о создании российско-белорусских учебно-боевых центров

Принимающая сторона бесплатно обеспечит воинский контингент необходимым недвижимым имуществом. При этом ремонтом вооружения, военной и специальной техники, транспортных средств, а также их сервисным обслуживанием займутся организации той страны, которой они принадлежат.

Путин подписал соглашение о создании российско-белорусских учебно-боевых центров. Об этом сообщает «Российская газета».

Документ определяет порядок взаимодействия стран по вопросам создания и функционирования учебно-боевых центров на их территориях. Устанавливаются международно-правовые основы по направлению российских воинских контингентов в Беларусь и белорусских воинских контингентов на территорию России «для практической отработки ими задач боевой подготовки и повышения уровня слаженности и боевой выучки».

Отмечается, что принимающая сторона бесплатно обеспечит воинский контингент необходимым недвижимым имуществом. При этом ремонтом вооружения, военной и специальной техники, транспортных средств, а также их сервисным обслуживанием займутся организации той страны, которой они принадлежат.