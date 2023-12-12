Опубликован прогноз погоды на 13 декабря в Рязанской области

Температура воздуха по области ночью составит -14, -9 градусов, днем -12, -7 градусов.

Опубликован прогноз погоды на 13 декабря в Рязанской области. Его опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.

В среду, 13 декабря, в регионе будет облачно. Ожидается снег, местами сильный. Местами пройдет метель. На дорогах гололедица, местами снежные заносы.

Ветер юго-восточный, 6-11 метров в секунду, местами порывы 12-17 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью составит -14, -9 градусов, днем -12, -7 градусов.