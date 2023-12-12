NYT: Украина и США разрабатывают новую военную стратегию на 2024 год

Она будет нацелена на возрождение благосостояния Украины. А также для того, чтобы зафиксировать поддержку Киева в рамках конфликта.

Украина и Соединенные Штаты разрабатывают новую военную стратегию. Для данной цели Пентагон отправит в Киев генерал-лейтенанта Антонио Агуто. Ее реализация рассчитана на начало 2024 года. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на газету The New York Times.

«Американские и украинские военные лидеры ищут новую стратегию, которую они смогут начать реализовывать в начале следующего года», — пишет газета со ссылкой на украинских и американских чиновников.

Уточняется, что данная стратегия будет нацелена на возрождение благосостояния Украины. А также для того, чтобы зафиксировать поддержку Киева в рамках конфликта.