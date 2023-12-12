Новым прокурором Михайловского района стал Максим Просянников

Ранее Михаил работал заместителем прокурора Рыбновского района.

Новым прокурором Михайловского района стал Максим Просянников. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Просянников родился в 1989 году в Путятино Рязанской области.

Работать в органах прокуратуры Просянников начал в августе 2011 года в должности помощника Рязанского прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Рязанской области. Прошел военную службу в Вооруженных Силах Российской Федерации по призыву. После демобилизации продолжил службу в прокуратуре области в должностях помощника, старшего помощника прокурора районного звена, старшего прокурора отдела по надзору за исполнением законов в сфере экономики управления по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры области.

С декабря 2021 года Михаил работал заместителем прокурора Рыбновского района.