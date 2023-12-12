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На IX Пленуме Профсоюза в Рязани обсудили вопросы соцпартнерства и молодежной политики в сфере здравоохранения

В пленуме комитета областной организации Профсоюза работников здравоохранения РФ участвовали: руководство и работники аппарата областной организации, лидеры первичек, члены Молодежной комиссии, члены Профсоюза — активные подписчики официального сообщества. Всего на мероприятии присутствовали более 60 человек.

Собравшихся приветствовала замминистра здравоохранения региона Наталья Тимошенко и начальник управления государственной службы, кадров и противодействия коррупции регионального минздрава Евгения Нестерова.

«Минздрав является одним из социальных партнеров областной организации Профсоюза. Отраслевое соглашение между региональным минздравом и Профсоюзом на всероссийском уровне признано одним из лучших в стране, а министру здравоохранения региона в этом году вручена памятная стела Профсоюза за эффективность в реализации принципов социального партнерства на отраслевом уровне», — отметили в сообщении.

Замминистра отметила, что региональное отраслевое соглашение играет ключевую роль в социальном партнерстве.

«Направление, которое взято нами как социальными партнерами для взаимодействия, способствует благоприятному климату в здравоохранении региона и позволяет в проблемных ситуациях прийти к правильному совместному решению и балансу», — отметила она.

Система соцпартнерства в отрасли здравоохранения — это проверенный временем механизм. Александр Крестьянинов, заведующий отделом социальной защиты населения областной организации Профсоюза, представивший доклад по теме, отметил, что открытый диалог сторон социального партнерства важен для достижения главной цели: улучшения социально-трудовых гарантий работников отрасли.

В докладе рассказали, что почти 640 студентов и молодых специалистов обучено в текущем году в рамках мероприятий областной организации Профсоюза и профсоюзных организаций иных уровней, масштабируются традиционные и развиваются новые направления в молодежной работе, расширяется состав и направления деятельности молодежной комиссии.

Также в рамках Пленума состоялось чествование молодых профсоюзных активистов. Почетными грамотами и благодарностями отмечены члены молодежной комиссии, стипендию Профсоюза работников здравоохранения РФ и диплом стипендиата получил студент 3 курса РязГМУ Никите Лаптеву, профсоюзные стипендии областной организации вручены председателем Натальей Шамбазовой студентам-профактивистам Рязанского медколледжа и РязГМУ.