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МТС установила базовую станцию в центре села Выползово в районе озера Сельное

МТС установила базовую станцию в центре села Выползово в районе озера Сельное. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

МТС установила базовую станцию в центре села Выползово, где находится около 100 коттеджей. В общей сложности, высокоскоростной мобильный интернет получили более 200 местных жителей и приезжие, которые останавливаются на базе отдыха «Волна» или проводят время с семьей в детском оздоровительном лагере «Звездный» и «Лазурный».

"Мы заметили, что в Выползово едут туристы, поэтому прокачали сеть к сезону зимней рыбалки. Озеро Сельное вытянуто на 6,5 километров вдоль села, поэтому мы запустили дополнительное покрытие. Большой популярностью сейчас пользуется «цифровая» рыбалка — обычная экшн-камера через приложение «привязывается» к смартфону и традиционное сидение у лунки превращается в увлекательный прямой эфир со дна озера. Скорости мобильного интернета МТС в Выползово достаточно, чтобы проводить время комфортно и обычным, и «цифровым» рыбакам", например, смотреть кино в своем смартфоне", — прокомментировал директор МТС в Рязанской области Александр Ляк.

Ранее МТС «прокачала» сеть на трассе М5 «Урал» в районе сел Ибредь, Тимошкино, Константиново Шиловского района, в Рязани, Рыбном, Шацке и Шацком районе, в Мурмино, Алеканово и других населенных пунктах за Окой.