Мизулина: ограничений на работу YouTube в России не ожидается

По ее словам, аналогов YouTube в России пока нет и в ближайшее время не появится.

Директор лиги безопасного интернета Мизулина заявила, что ограничений на работу YouTube в России не ожидается. Об этом сообщило РИА Новости.

По ее словам, аналогов YouTube в России пока нет и в ближайшее время не появится.

«Если говорить о видеохостинге YouTube, эта тема очень интересная, потому что действительно достойной альтернативы на текущий момент в принципе нет. Мы очень рассчитываем на то, что VKplay (ВК видео), может быть, станет достойным российским аналогом, но ему нужно ещё усовершенствоваться и усовершенствоваться», — сказала Мизулина.

Она уточнила, что YouTube, отказавшись от рекламы, при поиске по контенту предлагает рекомендации, среди которых есть «видео с территории Украины, рассказывающей плохое о нашей стране». Мизулина назвала это «жесткой манипуляцией со стороны YouTube».

Ранее глава Роскомнадзора заявил, что блокировать YouTube никто не собирается.