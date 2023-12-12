Минобороны: за сутки ВСУ потеряли 635 военных

Также средства ПВО РФ за сутки перехватили два реактивных снаряда HIMARS, тактическую ракету «Точка-У» и уничтожили 23 украинских БПЛА.

За сутки ВСУ потеряли 635 военных. Об этом сообщает Минобороны.

За сутки ВС РФ отразили две атаки штурмовых групп ВСУ на донецком направлении, пять атак ВСУ на краснолиманском направлении.

Также российские военные поразили подразделения 57-й бригады ВСУ в районе Синьковки Харьковской области, отразили атаку и нанесли огневое поражение бригаде ВСУ в районе Новомихайловки в ДНР.

Средства ПВО РФ за сутки перехватили два реактивных снаряда HIMARS, тактическую ракету «Точка-У» и уничтожили 23 украинских БПЛА.