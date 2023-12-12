Мэрия попросила рязанцев не парковать машины на центральных улицах города

В ведомстве рассказали, что в ночь с 12 на 13 декабря на улицах Вокзальная, Ленина, Соборная, Циолковского, Первомайский проспект будут чистить дороги от снега.

Мэрия попросила рязанцев не парковать машины на центральных улицах города. Обращение опубликовали на сайте мэрии.

В ведомстве рассказали, что в ночь с 12 на 13 декабря на улицах Вокзальная, Ленина, Соборная, Циолковского, Первомайский проспект будут чистить дороги от снега.

«Дирекция благоустройства обращается к автолюбителям с просьбой не оставлять машины на указанных улицах, чтобы не создавать помехи спецтехнике», — написали в обращении.

Отмечается, что на подметание и обработку дорог выйдут 20 комбинированных дорожных машин. Работы запланированы во всех районах города.