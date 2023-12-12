Мэр Рязани прокомментировал проблему с сосульками на крышах по городу

«Сосульки на кровле у школ под постоянным контролем у управления образования. У школы № 7 убирали 6 декабря и установили сигнальные ленты. Контролируем еженедельно. Когда возникает такая необходимость, то сразу же убираем», — отметил Артемов.

Во вторник, 12 декабря, на заседании регионального правительства мэр Рязани Виталий Артемов прокомментировал проблему с наледью и сосульками на крышах по городу.

По словам мэра, на данный момент проблема с наледью на крышах и сосульками существует.

«Сосульки на кровле у школ под постоянным контролем у управления образования. У школы № 7 убирали 6 декабря и установили сигнальные ленты. Контролируем еженедельно. Когда возникает такая необходимость, то сразу же убираем», — отметил Артемов.

Кроме того, он подчеркнул, что контроль касается не только социальных объектов, но и управляющие компании.

«Там, где у нас есть муниципальное жилье, в рамках муниципального контроля, всем УК были направлены замечания», — добавил Артемов.

Малков попросил ЦУР Рязанской области обращать внимание на жалобы рязанцев по данному вопросу и тут же передавать администрациям региона.