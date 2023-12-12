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Малков: открытие нового предприятия — еще один вклад в развитие АПК Рязанской области

В Касимовском районе открылся новый молочный цех сельскохозяйственного потребительского перерабатывающего кооператива «Ермолово». На запуске производственной линии побывал губернатор Павел Малков.

Глава региона, поздравляя сотрудников СППК, обратил внимание на то, что агропромышленный комплекс региона активно развивается. Одним из приоритетных направлений является увеличение мощностей сферы переработки.

«Открытие нового современного предприятия — еще один вклад в развитие АПК Рязанской области. Надеюсь, что оно будет расти и развиваться дальше, реализовывать новые планы. Мы со своей стороны окажем необходимую поддержку», — сказал Малков.

Губернатор осмотрел производственный комплекс, отметив важность того, что он организован по принципу полного цикла. Новый молочный цех позволит перерабатывать шесть тонн сырого молока в сутки. В ассортименте пять видов продукции: молоко питьевое, ряженка, кефир, сметана, творог.

Фермерские продукты планируется реализовывать в торговых точках Касимовского района и других муниципалитетов области, а также поставлять в учреждения социальной сферы.

В комментарии журналистам глава региона подчеркнул, что на производстве установлено высокотехнологичное российское оборудование.