Госдума приняла закон о службе на границе по призыву

Госдума приняла закон о службе на границе по призыву. Об этом сообщает РИА Новости.

Во вторник, 12 декабря, Госдума приняла закон, позволяющий проходить службу по призыву в Пограничной службе ФСБ России, а также наделяющий Росгвардию правом иметь свои добровольческие формирования по примеру Минобороны.

Ранее в сентябре в Госдуму был внесен пакет законопроектов, позволяющий Росгвардии иметь свои добровольческие формирования по примеру Минобороны.