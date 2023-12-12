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Глава Рязанской гордумы встретилась со студентами РГУ имени Есенина

Глава Рязанской гордумы Татьяна Панфилова встретилась со студентами РГУ имени Есенина. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Встреча состоялась во вторник, 12 декабря. В мероприятии также участвовали представители мэрии.

Основная тема мероприятия — вопрос участия молодежи в развитии города. Собравшиеся обсудили перспективы включения студентов в социально-экономическую жизнь города, их возможности для саморазвития и карьерного роста, другие вопросы.

«Подобные встречи позволяют узнать, чем живут сегодняшние студенты, понять, какие темы их беспокоят, как они планируют свое будущее. Радостно видеть у ребят активную жизненную позицию и неравнодушное отношение к проблемам города. Наша цель — сделать Рязань привлекательной для молодых. Вы юны, талантливы, и мы будем очень рады, если реализоваться вы сможете именно на родной земле», — сказала Панфилова.