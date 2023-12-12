Артемов прокомментировал жалобы на уборку снега в Дашково-Песочне и Мервине

«Остановочных павильонов по городу 512 штук, стараемся их убирать вовремя. Есть свои недостатки, привлекаем дополнительные силы и средства. Основной упор по уборке на центр города. Однако в Мервине очистка тротуаров была осуществлена, обратим на это внимание. От Новоселов № 60 до Шереметьево по графику убирали снег сегодня до 4 утра. Стараемся оперативно реагировать на замечания граждан», — подчеркнул Артемов.

Во вторник, 12 декабря, на заседании правительства мэр Рязани Виталий Артемов прокомментировал жалобы на уборку снега в Дашково-Песочне и Мервине.

Павел Малков зачитал комментарии рязанцев, которые пожаловались на не убранные дороги и остановки от снега в Мервино и от Новоселов № 60 до остановки Шереметьево. Артемов отметил, что на этой неделе ожидается месячная норма осадков.

«Остановочных павильонов по городу 512 штук, стараемся их убирать вовремя. Есть свои недостатки, привлекаем дополнительные силы и средства. Основной упор по уборке на центр города. Однако в Мервине очистка тротуаров была осуществлена, обратим на это внимание. От Новоселов № 60 до Шереметьево по графику убирали снег сегодня до 4 утра. Стараемся оперативно реагировать на замечания граждан», — подчеркнул Артемов.

Кроме того, мэр добавил, что в выходные дни он просит своих сотрудников дополнительно выходить на субботники. А также отметил, что вывоз снега по сравнению с 2022 годом увеличился с 28 тысяч до 46 тысяч.