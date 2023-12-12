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Аналитик Рясков: ЦБ может поднять ключевую ставку до 16 или 17 процентов
Ставку могут поднять в феврале грядущего года, а ее снижения не стоит ждать раньше второй половины 2024 года.

Банк России может поднять ключевую ставку до 16% или даже до 17%. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на управляющего директора УК ПСБ Николая Ряскова.

Он отметил, что такая мера позволит замедлить темпы инфляции.

«Несмотря на замедление темпов роста инфляции, ее уровень продолжает находиться на верхней границе ожидаемого ЦБ диапазона. Уровень инфляционных ожиданий населения тоже остается высоким», — заявил Рясков.

Аналитик добавил, что активно растущие сегменты корпоративного кредитования и ипотеки могут стать дополнительными аргументами для ЦБ в пользу повышения ставки.

Рясков считает, что ставку могут поднять в феврале грядущего года, а ее снижения не стоит ждать раньше второй половины 2024 года.

Напомним, в октябре Банк России повысил ключевую ставку до 15% годовых.