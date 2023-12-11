Зеленский: Россия причастна к конфликтам по всему миру

«Прямо или косвенно Россия всегда причастна к конфликтам, которые сегодня вспыхивают в разных уголках мира», — сказал президент Украины.

В причастности к конфликтам по всему миру, включая Латинскую Америку, обвинил Россию украинский президент Владимир Зеленский в интервью местным СМИ во время визита в Аргентину. Об этом сообщило издание «Московский комсомолец».

«Прямо или косвенно Россия всегда причастна к конфликтам, которые сегодня вспыхивают в разных уголках мира», — сказал он.

Поэтому, по мнению Зеленского, вопрос безопасности так важен, в том числе и для стран Латинской Америки. По его словам, эти страны должны объединяться вокруг Украины.

Отмечается, что в воскресенье, 10 декабря, президент Украины прибыл в Аргентину на инаугурацию избранного президента Хавьера Милея.