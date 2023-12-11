ВСУ сбросили взрывчатку с БПЛА на Донецк

ВСУ в понедельник, 11 декабря, сбросили взрывоопасный предмет с БПЛА на Кировский район Донецка.

ВСУ в понедельник, 11 декабря, сбросили взрывоопасный предмет с БПЛА на Кировский район Донецка. Об этом сообщило представительство СЦЦК в ДНР.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины — прим. ред.) по направлению: 15.00 — город Донецк (Кировский район): сброшен ВОП с БПЛА», — говорится в сообщении представительства.

Кроме того, с 13.55 до 17.00 ВСУ обстреливали Петровский район Донецка и Горловку, выпустив по ним девять снарядов натовского калибра 155 миллиметров.

О последствиях не сообщается.