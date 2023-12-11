ВСУ обстреляли из танков два российских региона

ВСУ атаковали из танков два российских региона — Брянскую и Белгородскую области. Об этом пишет SHOT.

По данным канала, под удар попало село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа Брянской области. Девять снарядов упали в 600 метрах от населенного пункта.

Также нанесли удар по двум селам в Брянской области: один снаряд 125 мм попал рядом с селом Хоромное Климовского района и два — с населенным пунктом Красное Климовского района.

Во всех случаях разрушений и пострадавших нет.