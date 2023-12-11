Великобритания оставит в силе санкции против России после завершения конфликта на Украине

По словам замминистра по делам бизнеса и торговли Великобритании Нусрат Гани, британское правительство намерено не допустить «восстановления военных возможностей России» сразу по завершении боевых действий.

Великобритания оставит в силе санкции против России после завершения конфликта на Украине. Об этом сообщило ТАСС.

«Санкции продолжат действовать, когда конфликт завершится. Они не будут отменены в тот же день, как закончится конфликт», — указала замминистра по делам бизнеса и торговли Великобритании Нусрат Гани, выступая в аналитическом центре Policy Exchange в Лондоне.

По ее словам, британское правительство намерено не допустить «восстановления военных возможностей России» сразу по завершении боевых действий.