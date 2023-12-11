В зоне спецоперации погиб примкнувший к ВСУ актер из «Возвращения Мухтара»

Помимо сериала «Возвращение Мухтара» Андрей Павленко снимался в других проектах, в том числе «Ментовские войны. Одесса» и фильме «По законам военного времени — 2».

В зоне спецоперации погиб примкнувший к ВСУ актер театра и кино Андрей Павленко, известный по сериалу «Возвращение Мухтара». Об этом в соцсетях сообщила его супруга Дарья Орехова.

«Павленко скончался на фронте», — заявила Орехова. Подробности гибели украинского актера не уточняются. Она заявила, что организация похорон будет объявлена позднее. Павленко присоединился к ВСУ и погиб в зоне боевых действий.

Помимо сериала «Возвращение Мухтара» актер снимался в других проектах, в том числе «Ментовские войны. Одесса» и фильме «По законам военного времени — 2».