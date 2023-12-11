В Забайкальском крае нашли тела двух зарубленных топором женщин

Тела двух зарубленных топором женщин нашли после пожара в поселке Чернышевск в Забайкальском крае. Об этом сообщает РЕН. ТВ со ссылкой на собственный источник.

Известно, что одна из погибших — 71-летняя хозяйка квартиры. Личность второй убитой устанавливают.

Задержанным по подозрению в убийстве оказался ранее судимый местный житель. Обстоятельства преступления выясняются.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ об убийстве.