В Югре при лобовом столкновении легковушки и «УАЗа» погибли четыре человека

На трассе Нижневартовск — Радужный в Югре столкнулись Kia и УАЗ, в результате чего погибли четыре человека, еще двое пострадали. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления ГИБДД.

По предварительной информации, 38-летний водитель российской машины выехал на встречную полосу, из-за чего и произошло ДТП. При этом все находившиеся в иномарке люди не были пристегнуты ремнями безопасности.

Отмечается, что погибшие ехали со свадьбы.