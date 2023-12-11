В ВСУ заявили о наступлении российской армии по всему фронту

Российские подразделения продолжают наступательные действия по всему фронту. Об этом заявил командующий сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский в своем Telegram-канале, пишут « Известия ».

Он рассказал, что детально проанализировал обстановку вместе с военными, командующими войсками на восточном направлении, и рассмотрел варианты дальнейших действий.

Генерал отметил, что оперативная ситуация на восточном направлении остается сложной и подчеркнул, что ВС России не прекращают наступательных действий на украинские позиции по всей линии фронта.