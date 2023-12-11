В Севастополе водителя автобуса подозревают в изнасиловании 12-летней девочки

Инцидент произошел на остановке «Улица генерала Жидилова».

В Севастополе водителя автобуса подозревают в изнасиловании 12-летней девочки. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел на остановке «Улица генерала Жидилова».

По словам девочки, ситуация сложилась, когда она возвращалась из театрального кружка на автобусе № 1. На остановке она подошла к шоферу, чтобы оплатить проезд. В этот момент двери салона захлопнулись, а мужчина схватил девочку и начал приставать. Ребенок смог вырваться, открыть двери и сбежать. При этом она рассказала родителям, что это происходит не в первый раз.

Мама ребенка написала заявление в полицию. Водителя объявили в розыск.