В СБУ заявили, что российское оружие превосходит украинское

Многочисленные факторы влияют на ход боевых действий, первый из которых — оружие. ВС России обгоняют ВСУ по количеству и качеству дальнобойных ракет, авиации и артиллерии.

Вооруженные силы Украины не могут противостоять российской армии из-за превосходства ее вооружения. Об этом заявил полковник Службы безопасности Украины Роман Костенко в интервью телеканалу НТА, пишет РЕН.ТВ.

По его словам, многочисленные факторы влияют на ход боевых действий, первый из которых — оружие.

Он отметил, что российское оружие превосходит украинское. Костенко подчеркнул, что ВС России обгоняют ВСУ по количеству и качеству дальнобойных ракет, авиации и артиллерии.