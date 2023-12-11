В Саратовской области водитель школьного автобуса умер во время рейса

В салоне находились девять пассажиров, никто из них не пострадал.

В Саратовской области во время рейса умер водитель школьного микроавтобуса. Об этом сообщила « Российская газета ».

Инцидент произошел в понедельник, 11 декабря, в 8:30 около села Нижняя Чернавка в Вольском районе.

70-летний водитель «ГАЗели» почувствовал себя плохо в пути. Он затормозил, но микроавтобус съехал с дороги. Мужчина умер до приезда «скорой».

В салоне были девять пассажиров, никто не пострадали. «Все обстоятельства случившегося уточняются», — сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.